Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak, Er’in intiharına sebep olan fail eski Uzman Çavuş Musa Orhan’a Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Orhan'ın, Er'e alkol içirdiğinin tespit edildiği ve rapor ve mağdurun iddialarının uyumlu olduğu kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, kararda, Orhan hakkında şikayetçi olan İpek Er’in amacının sanık Orhan’a iftira atmak, cezalandırılmasını sağlamak olmadığına dikkat çekilerek “Alkolün etkisinde olan direnme ve idrak etme gücünü kaybeden mağdurun, öncesinde ya da ilişki esnasında açıkça ilişkiye girme iradesi olmadığı sürece yapılan cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumda artık mağdurun direnci kırıldığı için sanığın cebir kullanması gerekmediği gibi mağdurun direnmesi de beklenemez” denildi.