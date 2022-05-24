Musa Orhan'a 'hakaret' iddiasıyla ceza alan Ezgi Mola'dan açıklama

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'ın salıverilmesi üzerine sosyal medyadan tepkisini dile getiren Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" paylaşımında bulunmuştu.

Hakkında Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan dava açılan Mola, yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Ankara 31'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrasında açıklamada bulunan Mola, gazetecilere yaptığı açıklamada kararla ilgili olarak, "Şaşırmadım. Umarım şaşıracağımız günleri de görürüz" dedi.