Ezgi Mola, Musa Orhan'a tazminat cezasına çarptırıldı

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'ın salıverilmesi üzerine sosyal medyadan tepkisini dile getiren Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

