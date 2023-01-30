Musa Orhan, Melek Mosso'ya da dava açtı: 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan ve Er'in intiharından sorumlu olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanırken hakkındaki tutuklanmasına yönelik talepler reddedilen Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak serbest bırakılmıştı.

'Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun'

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Sanatçı Melek Mosso, oyuncu Ezgi Mola’nın, Orhan’a “tecavüzcü şerefsiz” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Ezgi Mola yalnız değildir” etiketiyle paylaşım yapan Mosso, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Mosso hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan iddianame düzenledi.

2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İddianamede savunmasına yer verilen Mosso, "duyarlı bir sanatçı olarak her Türk vatandaşı gibi olaya duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirterek, şikâyetçi Orhan’ı doğrudan hedef almadığını” söyledi. Paylaşımını, Orhan’a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen iddianamede Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Ankara Başsavcılığı, daha önce de Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.