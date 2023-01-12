Musa Orhan, Hazal Kaya'ya da dava açtı: 'Gelir modeli oluşmuş'

Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan ve Er'in intiharından sorumlu olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanırken hakkındaki tutuklanmasına yönelik talepler reddedilen Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak serbest bırakılmıştı.

Orhan'ın salıverilmesi üzerine sosyal medyadan tepkisini dile getiren oyuncu Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan dava açılmış ve Mola yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Mola’ya desteğini paylaşan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Orhan, oyuncu Hazal Kaya'ya da 'hakaret' davası açtı. Kaya, bugün dava üzerine avukatlarıyla karakola ifade vermeye gitti. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kaya “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” ifadelerini kullandı.