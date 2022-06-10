Ezgi Mola'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: 'Musa Orhan'ın şeref ve saygınlığına rencide'

Oyuncu Ezgi Mola’ya verilen cezanın gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda, Mola'nın Musa Orhan'ın 'şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret suçu işlediği' ifade edildi.

Haber Merkezi

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola’ya verdiği 6 bin 960 liralık para cezasının gerekçesini açıkladı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, kararda, Mola’nın paylaşımı yaptığı tarihte hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan Orhan’a “tecavüzcü şerefsiz” diyerek, Orhan’ın "onur şeref ve saygınlığını rencide edecek" şekilde fiil isnat ettiği ve bu şekilde hakaret suçunu işlediği belirtildi.

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