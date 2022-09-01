Musa Eroğlu'nun 'Hz. Ali' videosu sonrası suç duyurusu

Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaşılan videosu, bu mecrada gelen bazı tepkilerin ardından Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı tarafından suç duyurusuna konu edildi.

Eroğlu söz konusu videoda "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g**ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" diyordu.

Vakıf, Eroğlu'nun bu sözlerinin soruşturma konusu yapılması ve ceza verilmesini talep etti.