Musa Anter'in bir dönem müdürlük yaptığı otel yıkılıyor

Diyarbakır'da 1992 yılında katledilen Kürt aydın, gazeteci Musa Anter'in bir dönem müdürlük yaptığı otelin yıkımına başlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki Elazığ Caddesi üzerinden bulunan tarihi Turistik Palas Otel hakkında 29 Mart'ta yıkım kararı vermişti.

Kararda, mülkiyeti Turistik 1953 Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait, "II. Grup Yapı" olarak tescilli olan Turistik Palas Oteli'ne dair Yenişehir Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün gönderdiği teknik rapora işaret edilerek, "Dosyada yer alan statik raporunda yapıda yapılan müdahaleler neticesinde kaldırılan duvarlar ve sıva raspaları sonrası yapının taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş ve tabliyelerde zamana bağlı olarak yıpranmaların olduğu ve taşıyıcı özelliğini yitirmiş olduğu anlaşıldığından, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının gerekli can ve mal güvenliği önlemlerinin alınarak yıkılmasının uygun olduğuna" ifadelerine yer verilmişti.



Kararın ardından bugün otelin etrafı kapatılarak, kepçeyle yıkılmaya başlandı.

Musa Anter müdürlük yapmıştı

Turistik Palas Otel, 1953 yılında kereste fabrikası sahibi Şeyhmus Paketçi tarafından Ermeni mimar Harutyun Sarafyan’a yaptırıldı. Yapı, modern mimarinin Diyarbakır’daki ilk ve önemli örneklerinden biri. Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de JİTEM tarafından öldürülen Apê Musa (Musa Anter) de bir süre otelde müdürlük yapmıştı.