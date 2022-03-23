Musa Anter cinayeti davasında zaman aşımı tehlikesi

1990'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayet arasında yer alan gazeteci-Yazar Musa Anter cinayetine ilişkin dava zaman aşımı tehlikesi ile karşı karşıya.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre , İsveç'te yaşayan eski JİTEM tetikçisi sanık Abdülkadir Aygan'ın savunmasının alınamaması ve Adalet Bakanlığı'na yazılan adli yardımlaşma taleplerinden sonuç çıkmaması davada karar verilmesini engelledi. Eğer Aygan'ın savunması alınamazsa 20 Eylül 2022'de 30 yıllık zamanaşımı dolduğu gerekçesiyle dava düşecek.

Aygan'dan haber yok

JİTEM ana davası ve zorla kaybedilen Ayten Öztürk'ün davası ile birleştirilen Musa Anter davasının görülmesine Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Mahkeme, davaya katılma talebinde bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Van Barosu'nun taleplerini reddetti.

Duruşmada söz alan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, davanın zaman aşımına uğramasına az bir süre kaldığına dikkat çekti. Anter, Abdülkadir Aygan'ın savunmasının bir an evvel alınmasını ve Cemil Işık'ın Almanya'da ölümüne ilişkin olayın aydınlatılmasına dair belgelerin ikmalinin yapılmasını istedi.

Avukat Nuray Özdoğan ise Adalet Bakanlığı'nın tutumunu eleştirerek, "Adalet Bakanlığı, dosyanın ilerlemesini engelledi. Abdülkadir Aygan'ın savunmasının alınması için hala yazı bekleniyor. Bakanlık bu dosyanın zaman aşımına uğraması için çaba harcıyor. Ağır insan hakkı ihlallerinin konu olduğu davalarda zaman aşımı kuralları esnek uygulanır. Davaya konu fiiller aydınlatılana kadar yargılamanın devam etmesini istiyoruz" dedi.

Dava 20 Haziran'a ertelendi

Mahkeme ise Abdülkadir Aygan'ın istinabe yöntemiyle savunmasının alınması için Adalet Bakanlığı'na yazılan yazının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma, 20 Haziran 2022 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrasında Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ve avukatlarının Ankara Adliyesi önünde yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi.

Duruşmanın ertelendiği tarih itibariyle zamanaşımına 3 ay kalacak. Anter ailesinin avukatları, 2021 yılından itibaren davanın JİTEM Ana davası ile Ayten Öztürk davasından ayrılması yönünde taleplerde bulunuyordu. Ancak mahkeme, her defasında ayırma taleplerini sanıklar Abdülkadir Aygan ve Cemil Işık'ın savunmalarının alınmamış olmasını gerekçe göstererek reddediyordu. Mahkemenin, Aygan'ın savunmasının alınması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazı yazmasına karşın, bir türlü sonuç alınamadı.

Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, davanın zamanaşımı nedeniyle düşmemesi gerektiğini belirterek, "Bu insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmaması gerekiyor. Zamanaşımı olduğu zaman, hukuksuzluklar, adaletsizlikler cezasız kalıyor. Bizim tek temennimiz, Musa Anter ve bunun gibi cinayetlerin hep birlikte çözülmesi" dedi.

Davayı izleyen Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Adalet Bakanlığı'nın, bu dosyaya "ayak bağı olduğu" gerekçesiyle çokça eleştirildiğini belirterek, "Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı, prosedür üzerinden İsveç makamlarıyla Aygan'ın ifadesinin alınması için yazışma yapmakla yükümlü bir kurum. Ve 8 yıldır bu işlemin tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.