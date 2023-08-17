Muş-Bingöl karayolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Muş-Bingöl karayolunda, altı aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolunun 8’inci kilometresindeki Kıyık Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.