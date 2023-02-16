Murat Yıldırım’ın konuşmasını kesen Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

Dün deprem bölgesi için yapılan ortak yayında "yardım toplanırken", ilginç bir an yaşandı.

Telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım, "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız az önce de söyledim ben bunu diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedi.

Murat'ın bu sözleri sırasında konuşması da henüz bitmeden araya giren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka birine verdi.

Hatipoğlu gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapmak zorunda kalırken, "Dostlar. Programda Bağış toplarken stüdyoda aynı anda biden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz. Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim." iddiasında bulundu.