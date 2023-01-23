Murat Yetkin: Sinan Ateş cinayeti Erdoğan’ın son baş ağrısı oldu

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport’ta bugün yayımlanan yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak Cumartesi günü Bursa’daki mitinginde Ankara’da geçtiğimiz ay silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakınlarının açtıkları miting üzerinden Ateş cinayetini değerlendirdi.

Seçimlere 110 gün kaldığını hatırlatan ve Sinan Ateş cinayetinin "Erdoğan’ın son baş ağrısı" olduğu yorumunu yapan Yetkin, “Erdoğan açısından çözülse bir türlü, çözülmese bir türlü. Çözülse de çözülmese de Erdoğan ve AK Parti’ye siyaseten getirileri de olacak, götürüleri de” diye yazdı.

Cinayetin tetikçisinin halen bulunamamasına ve cinayeti örtbas etme çabalarının ilk andan itibaren başladığına dikkat çeken ve Ateş cinayetinin ardından MHP’nin oylarının yüzde 5’in altına düştüğünü ifade eden Yetkin, yazısını şöyle sonlandırdı:

“Siyasi kuliste artık muhalefet kandı değil, AK Parti yönetim kademesindeki isimler dahi MHP oylarının Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5’in altına düştüğünden söz ediyor, ‘Ama neyse’ diye ekliyorlar, ‘Biz bu ara yükseliyoruz, Cumhur İttifakı ortalaması düşmüyor’. Düğüm ya AK Partinin cinayetin çözülmesinin Erdoğan yararına olduğuna inanıp polis ve savcıların elini serbest bırakmasıyla çözülecek gibi duruyor, ya da gerçekten bir iktidar değişikliğiyle. Seçime 109 gün kaldı bu arada…”