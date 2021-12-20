Murat Yetkin: Nebati de mi yolcu?

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde, Lüfti Elvan'ın yerine atanan Nureddin Nebati için "Nebati de mi yolcu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'ın "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" sözlerini hatırlattı.
Yetkin, şöyle devam etti: