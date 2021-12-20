Murat Yetkin: Nebati de mi yolcu?

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde, Lüfti Elvan'ın yerine atanan Nureddin Nebati için "Nebati de mi yolcu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'ın "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" sözlerini hatırlattı.

Yetkin, şöyle devam etti:

"GazeteDuvar ise kulis haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye parti içi tepkilerin büyüdüğünü yazmış. Üç önemli nedeninden birisi, Erdoğan’ın 'dış güçler' söylemi yerine hükümete 'güvensizlikten' bahsetmesi 11 Aralık yatırımcılar toplantısında. Diğeri, milyonların kaygısını küçümseyerek, 'Siz maaş kaybedersiniz, benim işim batar' duyarsızlığında konuşması. Ve nihayetinde kardeşi Seydullah Nebati’nin Merkez Bankası kararından bir gün önce faizin bir puan indirileceğini isabetle tahmin etmesi. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu nedenle kimlerin döviz oyunuyla çıkar sağladığını soruyor ve savcıların 'insider trading', yani içeriden bilgi sızdırarak maddi kazanç elde etme soruşturması açması gerektiğini söylüyor.

Nebati’yse bankacılarla toplantısında 'faiz artırımını hiç konuşmayalım' diyerek Erdoğan’ın gözüne girip yerini korumaya çalışıyor"