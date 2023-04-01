Murat Yetkin: Muhalefete alarm zilleri çaldırması gereken iki araştırma

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Konda ve PanaromaTR'nin Mart ayı araştırmalarında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 ila 6 puan önünde olduğunu gösteren araştırmayı yazdı. KONDA Araştırması, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'dan kalktığı hafta sonu, 4-5 Mart tarihlerinde yapıldı.

Yetkin'in kendi internet sitesi Yetkinreport'ta kaleme aldığı yazısına taşıdığı, 10Haber'in ulaştığı araştırmanın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın oylarının Millet İttifakı'ndan 6-9 puan daha fazla olduğu görüldü.

Yetkin, konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"10Haber, KONDA araştırmasının İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masadan kalktığı hafta sonu, 4-5 Mart tarihlerinde yapıldığını aktarıyor; Akşener’in Masaya dönüp Kılıçdaroğlu’na destek verdiği tarihse 6 Mart. Yani toparlanma çabaları sonuca dahil olamamış. Dolayısıyla araştırma HDP öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakının Kılıçdaroğlu’na dolaylı destek ilan ettiği 22 Mart tarihinden önceki saha sonuçlarını veriyor.

10Haber’in aktardığına göre Panora araştırması ise HDP’nin kendi adayını çıkaracağı ve yüzde 5,3 oy alacağı, yine Masanın sarsıntı geçirdiği günlerde yapılan ankette Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye desteğin yüzde 12,9’a çıktığı sonucunu vermiş. KONDA araştırmasındaysa İnce’ye dair sonuç verilmemiş.

Bu handikapları akılda tutarak, KONDA geçtiğimiz günlerde aboneleriyle paylaştığı araştırma sonuçlarında Erdoğan’a desteğin yüzde 40, Kılıçdaroğlu’na desteğinse yüze 34 olduğunu söylemiş.

Panora da benzer sonuçlar vermiş: Erdoğan yüzde 41,2, Kılıçdaroğlu 36,7.

Ülkenin saygın araştırma kuruluşlarından ikisinin artırma sonuçlarının da hayli akışkan ve değil günden güne, saatten saate değişen siyasi dengelerle boğuştuğu ve bazı varsayımlarında yanıldığı görülüyor. Her ikisinde de kararsız oranlarının seçime bugün (1 Nisan) 43 gün kala kararsız olduğunu ya da oy kullanmayacağını beyan edenlerin oranının hayli yüksek olduğu anlaşılıyor.

Tekrar vurgulamalıyım ki varsayım hata paylarına rağmen, Cumhur İttifakının aldığı oylarının, evet deprem felaketine rağmen, milletvekili seçimlerinde de Millet İttifakının önüne geçtiği ortaya çıkmış her iki araştırmada da. Konda yüzde 43 Cumhur, yüzde 41 Millet vermiş; Panora ise yüzde 43 Cumhur, yüzde 37,9 Millet. Emek ve Özgürlük ittifakının yüzde 11 oy alçağı tahmini tutarsa Cumhur TBMM çoğunluğunu yitirebilir."