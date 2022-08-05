Murat Yetkin: KPSS dosyası büyüyor, 2018’den beri tüm sınavlara bakılıyor

Gazeteci Murat Yetkin, 31 Temmuz'da düzenlenen KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemeleriyle aynı çıkması üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri aktardı. Yetkin, soruşturmanın sadece iptal edilen KPSS ile sınırlı kalmadığını, görevden alınan Halis Aygün'ün ÖSYM başkanı olduğu 2018 yılından itibaren yapılan tüm sınavlara bakıldığını ifade etti.

Yetkin'in yazısında ilgili bölüm şöyle:

"31 Temmuz’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) iptal edildiği, soru yolsuzluğu iddiaları üzerine görevden alınan Halis Aygün’ün yerine, yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Bayram Ali Ersoy tarafından 4 Ağustos’ta açıklandı. Ersoy, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavlarının da ertelendiğini duyurdu. YetkinReport’a bilgi veren kaynaklar ise sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmanın iptal edilen sınavla sınırlı kalmayacağını ve Aygün’ün ÖSYM Başkanlığına atandığı 2018’den itibaren bütün KPSS sınavlarının yanı sıra mercek altına alınmakta olduğunu söyledi. Öncelikle Devlet Denetleme Kurulu (DDK) sorumluluğuna yürütülecek inceleme, gerekirse savcılık soruşturmasına da dönüşebilecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, incelemelerin sadece KPSS değil, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavları (YKS) dahil 2018’den bütün sınavları da kapsaması üzerinde durulduğunu söyledi."