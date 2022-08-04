'KPSS skandalında bahsi geçen cemaat Menzil Cemaati'

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report'ta yer alan bugünkü yazısında KPSS'de yaşanan skandala değindi.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet’teki yazısını da değerlendiren Yetkin, skandalda adı geçen Yediiklim Yayınları'nın cemaatle bağlantısına dönük iddiaya ilişkin, "Siyasi kulise göre burada kast edilen Menzil Cemaati" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bu yöntemin 1980’lerin sonlarından itibaren, çalınmış ya da hazırlanmış sınav sorularının sızdırılması yoluyla yasadışı Fethullah Gülen örgütü tarafından kullanıldığı 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından yayınlanan iddianamelere yansımıştı. 2016 sonrasında yapılan soruşturmalar sonucu bu yolla devlete girdiğine inanılan personelin işine son verilmiş, 2018’de Halis Aygün Başkanlığında yeni ekip görev almıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyet’teki yazısında -sadece ÖSYM’de de değil devlette- Fethullahçıların yerine gelenlerin de başka cemaatlere, örgütlere bağlı olduğu kuşkusunun araştırıldığını yazdı. Siyasi kulise göre burada kast edilen Menzil Cemaati. OdaTV’nin Aygün’ün mezun olduğu İngiltere’deki London City University’nin 2020 yılında Lordlar Kamarasına “FETÖ okullarının kapatılmaması için rapor verdiğini” hatırlatması da ilginç. Bir başka önemli ayrıntı da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, o yöndeki iddialar üzerine Aygün’ün partileriyle hiçbir bağı olmadığını açıklaması.

Öte yandan Erdoğan’ın Aygün yerine atadığı Ersoy’un da silip kapattığı Tweet hesaplarında Nakşibendi İsmailağa Cemaatinin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü ardından bildirdiği bağlılık, CHP’li Bülent Maraklı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.