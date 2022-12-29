Murat Yetkin: Herkes eteğindeki taşı döktü, harekat askıya alındı

Gazeteci Murat Yetkin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken, isim ve makamını açıklamamak kaydıyla bilgi veren kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

Erdoğan'a namaz müjdesi

"Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir müjde verelim" diyen Yetkin, "On yıl kadar gecikse de Şam’da Emevi Camiinde yakında namaz kılabilecek; ama Beşar Esad’ı devireceğini umduğu orduların konuğu olarak değil, bizzat Esad’ın konuğu olarak. Çünkü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bastırmasıyla Türkiye-Suriye barışı da yakın görünüyor" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma arzusunu dile getirdiği açıklamasını anımsattı.

Türkiye-Suriye arasında üç konu

YetkinReport’un isim ve makamını açıklamamak kaydıyla bilgi veren kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Moskova’daki Türkiye-Suriye görüşmesi üç konu başlığında yapıldı, başlıklar şu şekilde sıraladı:

Suriye krizinin gidişatı ve çözümü, Suriyeli göçmenler sorununa çözüm, “Aşırılıkçı gruplar” ve terörle mücadele.

"Görüşmelerin müzakere şeklide sürmediği anlaşılıyor; herkes eteğindeki taşı dökmüş" sözlerini kullanan Yetkin şunları kaydetti:

"Bu nedenle görüşmelerin en önemli sonucunun, görüşmeleri sürdürme kararı olduğu söylenebilir. Birincisi, en genel sorun ama artık Erdoğan’ın Esad’ın devrilmesine destek hedefinden vaz geçtiği anlamına da geliyor. Zaten Ankara’nın son zamanlarda öne çıkarttığı BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı Suriye rejimi ile muhalefeti arasında kurulacak bir geçiş sürecini öngörüyor. İkincisi, Suriyeli göçmenler Erdoğan’ın özellikle de seçimden önce sembolik de olsa mutlaka sonuç almak istediği bir alan. Esad ise Erdoğan’a bir seçim hediyesi vermek istemediğini açıkça söylemişti. Putin bu konuda da Esad’a bastırıyor; Moskova, milyonlarca Suriyeli göçmenin seçimde Erdoğan aleyhine olacağını görüyor. Ankara’ysa “Esad’ın afları geri dönüşe ikna etmiyor, teşvik edici hamle gerekiyor” görüşünde."

Harekât şartlı askıda

Suriye'nin kuzeyine olası operasyonun askıya alındığı belirten Yetkin yazısında, "Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesi sonrasında durum şöyle: diplomasi yoluyla sonuç alınması beklenecek, ama bu arada PKK/YPG saldırısı olması ihtimaline karşı harekât masada tutulacak. Yani PKK saldırmadıkça harekât askıda" bilgisini paylaştı.