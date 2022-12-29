Suriye'den Türkiye ile görüşme sonrası ilk açıklama: Olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile dün Moskova’da Suriye Savunma Bakan Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Savunma Bakanı ve Suriye Genel İstihbarat Dairesi Başkanı ile Türk mekidaşları Türkiye Savunma Bakanı ve Türk İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasında bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus tarafının katılımıyla bir görüşme gerçekleşti. Ģörüşmede iki taraf birçok dosyayı görüştü ve görüşme olumlu geçti" denildi.

SANA'nın haberinde, Suriye, Rusya ve Türkiye savunma bakanları arasında yapılan görüşmede terörle mücadele, Suriye’deki durum ve mülteci meselesinin ele alındığı bildirildi. Kaynaklar ayrıca, "Görüşmede tarafların, Suriye ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturmak için ortak diyaloğu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini vurguladıklarını" aktardı.