Murat Yetkin, Erdoğan'ın çalışmak istemediği ismi yazdı: YAŞ'ta üst kademe gidebilir

Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na atandığı "varsayılan" Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in aslında vekaleten atamasının yapılmadığı ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport'ta bugün yayımlanan “Genelkurmay Başkanının kim olduğunu biliyor musunuz?” başlıklı yazısında "şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst kademelerinde daha önce benzeri görülmemiş bir belirsizlik yaşandığını" kaydetti.

Musa Avsever'in TSK’nın resmi Twitter sayfasında unvanının "Genelkurmay Başkanı Vekili" şeklinde değil de “Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı” diye geçtiğine dikkat çeken Yetkin bu ifadenin nedenini yetkililere sorduğunu belirterek şunları yazdı:

"Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avsever’in vekaleten atamasını yapmamış, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak o işe de nezaret etmesini istemişti. Nasıl olsa Yaşar Güler duruma hâkimdi."

'Muhtemelen YAŞ'ta emekli edilecek'

Yetkin bu durumun Erdoğan'ın Avsever ile çalışmak istemediği ve muhtemelen YAŞ'ta emekli edileceği şeklinde yorumlandığını dile getirerek YAŞ'ta üst kademenin gidebileceğini duyurdu.

Yetkin şunları kaydetti:

"Bu durum Ankara’da Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı olarak Avsever ile çalışmak istemediği ve muhtemelen YAŞ’ta emekli edileceği şeklinde yorumlanıyor. Bunda Avsever’in 65 yaş sınırına yaklaşıyor olmasının payı olabileceği gibi, kuvvet komutanlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dönemin MSB Hulusi Akar’ın isteğine karşı dava açmamasının da payı olabileceği konuşuluyor.

Akar 10 Ocak 2023’te Tank Palet Fabrikasındaki törende Kılıçdaroğlu’na Katar’a hisse satışını eleştirmesi nedeniyle yüklenmiş, komutanlar alkışlamış, Kılıçdaroğlu da onları eleştirince Akar da dava açmalarını istemişti. Bu isteğe sadece dönemin Genelkurmay Başkanı Güler’in uyup dava açtığı biliniyor.

Metin Gürak’ın öne çıktığı belirtiliyor

YetkinReport’a bilgi veren kaynaklar, bu durumda YAŞ toplantısında Erdoğan’ın göreve daha geçen yıl atamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun da değiştirmesi ihtimalinin bulunduğunu öne sürüyorlar.

Kaynaklar, Erdoğan’ın Avsever’in yerine getirmesi beklenen isimler arasında İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın öne çıktığı görüşünde. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılması çalışmalarında yer alan Gürak, Genelkurmay İkinci Başkanı ilen Türkiye-Azerbaycan askeri görüşmelerinin eş-başkanlığını yürütmüş, eş-başkanlık yapmış, Libya harekâtına komuta etmiş daha sonra da Suriye, Irak, İran sınır bölgesinden de sorumlu olan Malatya’daki İkinci Ordu Komutanlığına atanmıştı. Gürak son yıllarda MİT’in iş birliğiyle artan PKK operasyonlarına komuta ediyor."