Murat Yetkin: Erdoğan kazanırsa Hazine ve Maliye Bakanlığı için yedekte 3 isim var

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport'taki yazısında iktidarın ve muhalefetin ekonomi kurmaylarını yazdı. Yetkin yazısında Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunun belli olduğunu söyledi, "Erdoğan hâlâ Şimşek peşinde" dedi.

Millet İttifakı'nın kazanması halinde ekonomi kadrosunun büyük ölçüde hazır olduğunu belirten Yetkin, Erdoğan'ın ise yeni aktör üretemediğini ifade etti.

Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde ekonomi direksiyonunu teslim etmek için Mehmet Şimşek'ten hâlâ umudu kesmediğini öne süren Yetkin, Ankara kulislerinde ismi en çok öne çıkan yedek adayları şöyle yazdı:

"Örneğin damadı Berat Albayrak’tan sonra göreve getirip aldığı Lütfü Elvan. Örneğin daha önce bakanlık yapmış olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz. Örneğin 'Sözümden çıkmıyor' diye takdir ettiği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu."