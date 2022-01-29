Murat Ongun’un uçuş bilgileri sızdırıldı, THY 'Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz' dedi

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin AKP'lilerin İBB'yi hedef almasıyla yürüyen tartışmalar sürüyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar yapılamıştı.

Kar yağışı sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamğlu'nun "yediği akşam yemeği" nedeniyle AKP'lilerce hedef gösterilmesinin arrdından İBB Sözcüsü Murat Ongun da hedef gösterilen isimler arasında yer aldı. Murat Ongun'un İstanbul'da yoğun kar yağışı meydana geldiği sırada yurt dışında olduğuna dair bilgiler medyaya sızdırıldı.

Yolcu bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na rağmen kamuoyu ile paylaşılmasının yarattığı tartışmalar sürerken yurttaşlar da bilgilerinin güvende olmaması nedeniyle endişeler taşıyor.

Kar yağışının en yoğun olduğu dönemde Cenevre’de bulunan Murat Ongun’un seyahat bilgilerinin THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından medyaya servis edildiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'ten Deniz Ogan’a konuşan Murat Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" dedi.

Cenevre uçuşu için suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Ongun, bu durum için de ayrıca suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cumhuriyet muhabiri ile dönüş bilgisini de paylaşan Ongun, sosyal medyada bütün bilgilerinin servis edilmesine sert tepki gösterdi. Ongun, "Mert Armağan adlı kişi bu bilgiyi nereden biliyor olabilir. Evet 2 Şubat'ta THY ile döneceğim" dedi.

Yahya Üstün'den cevap

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Üstün, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.