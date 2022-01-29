CHP'li Tekin: Abdulhamit Gül MOBESE kurbanı oldu

Abdulhamit Gül, 10 Temmuz 2018’de başladığı Adalet Bakanlığı görevinden alınması ve ardından yerine Bekir Bozdağ'ın atanması üzerine gelen tepkiler sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Abdulhamit Gül'ün istifasının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile gittiği yemekle ilgili MOBESE görüntülerinin yayınlanmasına gösterdiği tepkinin sonucu olduğunu savundu. Tekin, "Sayın Bakan daha önce de bu reformlarla ilgili ciddi uğraşları, çabaları vardı. Büyük olasılıkla orada ciddi bir çelişki vardı. Ama kişisel olarak benim kişisel düşüncem bakan MOBESE kurbanı oldu" dedi.

Tekin, gazetecilerin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakan daha önce de bu reformlarla ilgili ciddi uğraşları, çabaları vardı. Büyük olasılıkla orada ciddi bir çelişki yumağı vardı. Ama dün en son MOBESE sistemi bakanın istifasına sebep oldu, gibi geliyor bana. Çünkü MOBESE dediğiniz devletin mahrumiyetidir. O ancak savcıların ya da devletin kurumlarının bakabileceği bir yerdir. Ne yazık ki tıpkı geçmiş dönemdeki FETÖ terör örgütünün zaman zaman kurmuş olduğu kumpaslar gibi Sayın Belediye Başkanımızın bir büyükelçiyle bir yemekte, bu ifşa edildi. Şöyle bir tersine bakalım, empati yapalım. Yani Türk büyükelçisi Londra Belediye Başkanı'yla böyle bir muameleye tabi tutulsa acaba biz neler yapardık, onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kişisel olarak benim düşüncem Bakan, MOBESE kurbanı oldu."

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışının ardından İBB denetiminde değil ancan Ulaştırma Bakanlığı denetiminde olan bölgeler için İBB yönetimi ve Başkan Ekrem İmamoğlu hedef gösterilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar fırtınası sürecinde bir balık restoranında İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte olması, AKP tarafından hedef gösterilme sebebi olmuştu.

İmamoğlu'nun restorana gelirken kayda alınan MOBESE görüntülerinin basına yansıması da tartışma konusu oldu. İmamoğlu'nun sürekli takip edildiği iddiası gündeme geldi.

Konuya ilişkin Gül şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz ve bu çerçevede delil üreterek, tezgahlarla, oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık.

Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran, bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz."