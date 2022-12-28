Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK'nın dağ kadrosundan' dediği itfaiyeci şehit kardeşi

Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri açıklamıştı.

Soylu, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı.”

Soylu'yu yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Soylu’nun sıraladığı isimlerden biriyle ilgili açıklama yaptı. Ongun, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“'PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.”