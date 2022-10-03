Murat Ongun: Logo kapatmakla İBB yok olmaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışındaki konuşmasında başlattığı tartışma sürüyor.

Erdoğan: Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor

Erdoğan açılıştaki konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef alarak ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi.

İmamoğlu: Maliyeti İBB tarafından karşılanmakta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AYGM: Bakanlığımı bütçesinden gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Metro 4,4 Milyar TL’ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" diye yazdı.

Ongun: Hattı İBB'nin şirketi işletiyor

İBB'nin Basın Danışmanı Murat Ongun ise Erdoğan'ın önnde fotoğraf çektirdiği metrodaki İBB logosunun kapatıldığına dikkat çekerek "Logo kapatmakla İBB yok olmaz" diye belirtti.

Erdoğan'ın, önündeki İBB logosu kapatılan metro aracının önünde çekilen fotoğrafı ve aracın normal halinden birer fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ongun şu yorumu yaptı: "O logo İstanbullunun logosu. Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Bu metroya İstanbulkart ile biniliyor. Logo kapatmakla İBB yok olmaz."