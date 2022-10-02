Erdoğan: CHP demek çöp demek, CHP demek çamur demek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri hedef aldı. Erdoğan "Muhalefet başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlıklarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:
- Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?
- Az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metre ve raylı sistemle geldik. Ama hiç gürültü şu bu yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu moderniteye benim vatandaşım layıktır.
- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin hayat kalitesini yükselttik. Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Manifestomuzun adı ne: Türkiye yüzyılı... Artık buna çalışacağız.
- Muhalefet, başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlıklarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.
'Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede?'
- Belediye başkanlığım döneminden bugüne, her zaman "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet getirdik. Gerek şahsımın, gerek Kadir Bey'in başkanlığında bu yola devam ettik.
- 39 kardeşimiz Ümraniye'de çöp yığınları altında hayatını kaybetti. Belediyenin başında CHP vardı. CHP demek çöp demektir, CHP demek çamur demektir.
- Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede vakaların olduğu yerde.
'Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim'
- Devlet yönetmek bakkal defteri yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz, yol eksik kalıyor. Benim belediye başkanlarım hemen yolu yapıyor. Ama bu adamın yok böyle bir derdi.
- Göreve geldiğinden beri her taraf çukur, bir asfalt dök. Arkadaş ben İstanbulluyum burada doğdum, büyüdür. 4,5 sene belediye başkanlığı yaptım. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor bu belediye başkanı ne yapıyor?
- Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız sorunu çözüyor, milleti mağdur etmiyor.
- Bay Kemal, herhalde burayı da sahiplenmezsin?
'Bu partinin kadın mensupları hadi bakalım konuşun'
- Ailelerimize laf söyletmeyeceğiz, gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin başkenti Batı'dakilerin ülkemizde yapmak istedikleri sosyal yapımızı ortadan kaldırmaktır.
- Mersin'de iki kadın kendilerine bomba bağlıyor bu şekilde polisevine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir. Ben bu iki kadın teröriste bir yerde acıyorum. Bu partinin kadın mensupları hadi bakalım konuşun. Kandil'de bu kadınları yetiştirenler, benim ülkemin kadınına bunun hesabını verebilirler mi?
- Bu kadın teröristlere bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları haydi bakalım konuşun. Bu kadınları Kandil'de terörist olarak yetiştirenler benim ülkemdeki kadınlara bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır annelerine bunun hesabının verebilirler mi?
'CHP terör örgütünün kuklası haline geldi'
- Annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Bu işin faturasını anneler siz keseceksiniz siz.
- Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma aklama görevini de CHP üstlenmiştir.
- Malesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulamayan HDP başrolü oynuyor. Asıl üzüldüğümüz ise Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası haline gelmesidir.