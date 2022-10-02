AKP 'strateji grubu' kurdu: 'Erdoğan’ın hoşlanmayacağı görüşlere muhatap olduğu tek toplantı'

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP içerisinde 'Altılı Masa'ya benzer bir mekaniğin işlediği strateji grubu kurulduğunu belirtti.

Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan "Erdoğan'ın zor kararı" başlıklı yazısında; AKP'nin 'A takımı' olarak adlandırılabilecek isimlerin belirli periyotlarla bir araya geldiği ve bu toplantıların bazılarına ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı belirtildi. Bozkurt söz konusu toplantılar hakkında "Belki de Erdoğan’ın hoşlanmayacağı görüşlere muhatap olduğu parti içi tek toplantı bu toplantılar" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Ömer Çelik, Mahir Ünal, Naci Bostancı, Efkan Ala gibi deneyimli isimlerin yanı sıra yeni isimlerden Mustafa Şen ve Fahrettin Altun da bu strateji grubunun üyesi. Burada da gündem değerlendiriliyor, muhalefetin mevcut pozisyonu ile nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin öngörülerde bulunuluyor.

'MHP ile ittifak AKP'nin siyaset alanını daraltıyor'

Millet ittifakının masasında olduğu gibi burada da çoğu zaman pek çok konuda derin fikir ayrılıkları çıkıyor. Ama bütün bunlar bir fikir zenginliği olarak kayıt altına alınarak geniş bir müktesebat oluşturuluyor. Örneğin burada yaşanan tartışmalarda da MHP ile yüzde 50 artıyı yakalamak için yapılan mecburi ittifak nedeniyle AKP’nin siyaset yapma alanının nasıl daraltıldığı tespiti yapılıyor.

Bu masada da adı konulmamış ittifak modeli nedeniyle sıkıntı olduğu görüşü mevcut ve aynı millet ittifakında olduğu gibi bir yazılı protokol ihtiyacı bulunduğu dile getirilmiş. Kürtlerin 1’inci partisi olma imkanının kaybedilmesi üzerine bu durum, Erdoğan’ın da katıldığı bir toplantıda dillendirilmiş yüksek sesle, MHP gerekçe gösterilerek.

'Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmeye ihtiyaç olması halinde devreye gireceğini anlatmış'

Erdoğan bunun için çalışma yapılmasını istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye ihtiyaç olması halinde devreye gireceğini de anlatmış. Bu alanda sıkıntı görülmüyor çünkü kazanılmak zorunda olunan bir seçim var, partinin daha doğrusu içinde MHP’nin de bulunduğu Cumhur İttifakının önünde. Yerel seçimler öncesinde okutulan Abdullah Öcalan’ın mektubu bu konudaki en önemli deneyim. Bu pek çok girişimi mümkün kılabilecek bir deneyim."