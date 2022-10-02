Erdoğan en çok harcama yapan cumhurbaşkanı oldu: 2014'ten günümüze 18 milyar TL

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevi süresi içinde Abdullah Gül'den 19,8, Ahmet Necdet Sezer'den 108,5 kat fazla harcama yaptığı belirlendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; 16 Mayıs 2000- 28 Ağustos 2007 arasında görev yapan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 7 yılda 167,4 milyon lira, 28 Ağustos 2007-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında 7 yıl görev yapan Abdullah Gül ise 916 milyon lira harcadı. Erdoğan ise göreve başladığı tarih olan 28 Ağustos 2014'ten bu yana yaklaşık 18 milyar lira harcama yaptı. Erdoğan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ayrıca 23 milyar liralık da örtülü ödenek kullandı.

Beştepe'nin günlük harcaması 10 milyon TL'yi buluyor

Cumhurbaşkanlığının harcama tutarını çıkaran, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm Cumhurbaşkanları arasında en çok harcamayı Erdoğan'ın yaptığını belirtti. Masrafların her yıl arttığını kaydeden Bulut, “Sayıştay raporlarına göre, Cumhurbaşkanlığı'nın mutfaktan temizliğe, giyimden sağlığa kadar birçok kalemde yaptığı harcamalar katlandı. Halktan tasarruf isteyen Saray kendi itibarından ödün vermiyor. Krizin faturasını vatandaşın sırtına yüklüyor” dedi.

Bulut, örtülü ödenek harcamalarına da dikkat çekti ve 2003 yılından bu yana “gizli hizmet gideri” olarak bütçeden 23 milyar 109 milyon lira harcandığını belirtti. Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı raporunda, Beştepe'nin günlük harcamasının 10 milyon 277 bini bulduğu belirlenmişti.