Murat Kurum TOKİ mağdurlarının protestosunu destek sandı, 'Allah razı olsun' dedi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum, Pendik’te düzenlenen Hamsi Festivali’nde konuşma yaparken TOKİ mağdurları tarafından “Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya” sloganıyla protesto edildi.

TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanan Kurum, “Allah razı olsun” diye yanıt verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2019’da başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi yurttaşlar, evlerinin dört yıldır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a protestolarını sürdürüyor.