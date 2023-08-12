Murat Karayalçın'dan CHP'ye mektup: 'Beyaz atlı prens beklemeyelim'

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yaklaşan CHP kurultayı öncesi partililere yönelik kaleme aldığı 24 sayfalık mektupta, CHP tüzüğünün genel başkan ve genel merkez odaklı, oligarşik bir yapının ortaya çıkmasına neden olduğunu vurguladı.

T24'ün aktardığına göre, “Beyaz atlı prens-prenses beklemeyelim, sağdan oy almak için transfer yapmak yönteminden vazgeçelim” diyen Karayalçın, tüm CHP üyelerinin dört ayrı kritere göre puanlanmasını, yetkili makamlara üyelerin alacakları puanlara göre getirilmesini önerdi.

Murat Karayalçın, parti örgütü için kaleme aldığı mektupta tüzük önerilerine yer verdi. Karayalçın, “Sorun kişisel değil yapısal. Seçimi tam kapasitede çalıştıramadığımız için kazanamadık” ifadesini kullandı.