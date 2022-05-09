Murat Kablo'da 20 işçi sendikalı olduğu işten atıldı

Murat Kablo firmasında toplam 20 işçinin sendikaya üye olması üzerine işten çıkarılmasının ardından Türk Metal Sendikası Bursa’daki fabrika önünde eylem yaptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Murat Kablo isimli firmanın Bursa şubesinden 1, Kütahya şubesinden 9, Kocaeli şubesinden ise 10 işçi sendikalı olduğu için işten atıldı. Fabrikanın Bursa’daki işten çıkarmasını protesto etmek için fabrika önüne gelen Türk Metal sendikası yönetici ve üyeleri fabrika önünde basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 900 işçinin çalıştığı Bursa'daki fabrikada, Türk Metal sendikasının örgütlenme çalışmasına başlamasıyla beraber firmanın işçilere baskı yapmaya başladığı belirtildi. Bursa'daki fabrikada çalışmakta olan Tuğba Onay ise “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten çıkarıldı.

'İşçilerin tek suçu sendikaya üye olmak'

Fabrika önünde yapılan açıklamada konuşan Tuğba Onay, şunları söyledi:

"Sendika üyelikleri başlattık. Daha sonra usta çağırdı, akabinde görüşmeden vazgeçtiler. Sendikadan bahsetmediler. Performansım yetersiz görüldü. 3 yıldır yeterliydi şimdi neden yetersiz diye sordum. Bana 'Burada çalışmak istemiyorsun, tazminatını verip işten çıkaracağız' dediler. Elime verdikleri kağıtta da çalıştığım bölümün Tavşanlı'ya taşındığı yazıyordu. Sendikaya üye olmak isteyen çok işçi var."

Türk Metal Bursa Şube Başkanı Selda Tekman ise, “Sendikalaşma demokratik hak. İşçilerin tek suçu sendikaya üye olmak. Biz de anayasal hakkı yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşanılanlar bu ülkeye yabancı değil, sendikaya üye olmak anayasal suçmuş gibi davranılıyor. Bunun yeni örneği de Murat Kablo oldu. Toplamda 20 işçi işten çıkarıldı" dedi.

Vardiya çıkışı saatinde işçileri taşıyan servis şoförünün aracı kapıda bekleyen sendika üyelerine doğru sürmesi üzerine, kapıda arbede yaşandı. Sendika üyeleri şoföre tepki gösterdi. (ANKA)