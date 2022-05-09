3600 ek gösterge toplantısı Bakanlık tarafından ertelendi

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yarın gerçekleştirilecek olan 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor.