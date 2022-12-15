Murat Hazinedar dahil 7 kişi için tutuklama talebi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, “irtikap” ve "zimmet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 2014-2018 yıllarını kapsayan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu 16 şüpheli, 13 Aralık’taki operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2019 yılında CHP’den istifa eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise 13 Aralık gecesi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

İfadeler için 9 savcı görevlendirildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, bu sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şüphelilerden biri ise emniyetten serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan ve aralarında Murat Hazinedar ile Hüseyin Avni Sipahi'nin de bulunduğu 7 kişi, “irtikap” ve "zimmet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanması talep edildi. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nin mevcut yönetimi ise söz konusu operasyonun 2014-2018 yılları arasını kapsadığını belirterek, “Belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır” şeklinde açıklama yapmıştı. (ANKA)