Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği iddia edilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Aralarında Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda eski Beşiktaş belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hazinedar ve diğer şüpheliler bu sabah saatlerinde getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na adliyeye sevk edildi. (ANKA)