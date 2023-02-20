Murat Boz'dan Diyanet'e: Sinir uçlarımızla oynanıyor

Diyanet'in "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi" sorusuna verdiği yanıta tepkiler sürerken, oyuncu ve şarkıcı Murat Boz'dan da açıklama geldi.

"Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtına tepkisini dile getiren Boz, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor. Diyanetin bu açıklamalarını kabul edebilmemiz mümkün değil. Depremzede çocuklarımız hepimize, Türk halkına emanettir ve emanete ihanet ettirmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz! Diyanet işlerinin yaptığı 'Evlenme engeli olmadığı' şeklindeki akıl, mantık, vicdan dışı açıklamayı reddediyorum. Her bir çocuğumuzun takipçisi olacağız"