Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in 22 Ağustos 2023 tarihli "Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük" başlıklı yazısında; Sayıştay’ın açıklamış olduğu son yıllardaki raporların, sansürlenerek kamuoyuna sunulduğunu belirtmiş, Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasında 15.4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu bir metro projesinin ihalesiyle ilgili ayrıntıları paylaşmıştı.

Murat Ağırel'in 'Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük' yazısına yayın yasağı geldi.

Milyonluk usulsüzlük

Yazıda; 2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin o dönem için 2.7 milyar Türk Lirası olarak belirlendiği ve ihaleyi Meting Raylı Sistemler + Met-Gün İnşaat + Eze İnşaat + Gökçe İnş. Taah. iş ortaklığının 2 milyar 488 milyon 489 bin TL teklif ile kazandığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak TBM ile NATM yapım yöntemleri arasında 2021 yılı sonu itibarıyla 166 milyon Türk Lirası fark oluştuğu, projenin bitiş taahhüdünün sözleşmede 31 Aralık 2022 olarak gözüktüğü, ancak NATM yöntemi ile daha hızlı bitirileceği öngörülmesine rağmen 2021 yılı sonunda tünelin daha yüzde 70’lik kısmının bittiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlıktan 'Zarar değil, tasarruf' yanıtı

Sayıştay denetçisinin bu değişikliğin uygun olmadığını tespit ettiği ve ciddi bir maliyet artışını raporunda yazdığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak Bakanlığın verdiği yanıtta aslında değişikliklerle zarara değil, tasarrufa neden olduklarını ve kamulaştırma alanının düşürülerek 350 milyon TL toplamda ise 1.86 milyar TL tasarruf edildiğini belirterek maliyet artışı bulgusunun iptal edilmesini istediğine dikkat çekildi.

Erişim engeli getirildi

Bugün Ağırel'in Sayıştay'ın milyonluk usulsüzlüğü sansürlediğini belgeleyen haberine erişim engeli getirildi.