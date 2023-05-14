Murat Ağırel sisteme giren ıslak imzalı tutanak sonuçlarını paylaştı

Gazeteci Murat Ağırel, sisteme girilen ıslak imzalı tutanaklar sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, saat 19.03 itibariyle, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 47,49'la önde götürüyor. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,66 oranına sahip. Sinan Oğan ise yüzde 5,36 oranında.
Toplam Sandık Sayısı : 192.169— Murat AĞIREL (@muratagirel) May 14, 2023
Açılan Sandık Sayısı: 28.822
RT.Erdoğan. : %46.66 -3.344.892 oy
K.Kılıçdaroğlu : %47.49 -3.404.416 oy
S.Oğan. : %5.36 -384.180 oy
Saat 19:03
(Sisteme girilen Islak İmzalı tutanaklar sonucu)