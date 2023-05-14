Murat Ağırel sisteme giren ıslak imzalı tutanak sonuçlarını paylaştı

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı sisteme girilen ıslak imzalı tutanaklar sonucuna göre, saat 19.03 itibariyle Erdoğan yüzde 46,66; Kılıçdaroğlu yüzde 47,49 oy oranına sahip.

Haber Merkezi

Gazeteci Murat Ağırel, sisteme girilen ıslak imzalı tutanaklar sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, saat 19.03 itibariyle, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 47,49'la önde götürüyor. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,66 oranına sahip. Sinan Oğan ise yüzde 5,36 oranında.