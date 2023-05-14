Murat Ağırel sisteme giren ıslak imzalı tutanak sonuçlarını paylaştı

Gazeteci Murat Ağırel, sisteme girilen ıslak imzalı tutanaklar sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, saat 19.03 itibariyle, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 47,49'la önde götürüyor. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,66 oranına sahip. Sinan Oğan ise yüzde 5,36 oranında.