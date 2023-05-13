Munzur Çayı'nda kaybolan 3'üncü gencin de cesedine ulaşıldı

Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldikleri Dersim Ovacık'ta 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu.

DHA'nın haberine göre, otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı.

Çalışmaların 16'ncı gününde Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın,19'uncu gününde de Venk Köprüsü mevkisinde Mehmetcan Demiral'ın cesetlerine ulaşıldı.

Azad Demiral’ın cesedi de bugün çalışmaları 23’üncü gününde şehir merkezinde Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nün sınırını belirleyen Mavi Köprü mevkisinde bulundu. Demiral’ın cenazesi otopsi için, Tunceli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.