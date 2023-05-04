Munzur Çayı'nda arama çalışması devam ediyor: 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Dersim'de, Munzur Çayı'na düşen otomobildeki kayıp üç kişiyi arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açıldı. Üç gün sürecek tahliyede, 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenilirken, 14. gündeki çalışmalarda suyun 1 metre düştüğü gözlendi.

DHA'nın haberine göre; 21 Nisan günü, 22 yaşındaki Mehmetcan Demiral ve Baran Aslantaş ile 21 yaşındaki Azad Demiral'ın içinde olduğu otomobil, Dersim-Ovacık kara yolunun 40. kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu.



Otomobildeki üç kişi, suda kayboldu. Kayıp gençler için farklı kurumlardan oluşan bin 200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Baraj kapakları açıldı

Çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için dün akşam saatlerinde baraj kapakları, Valilik talebiyle açıldı. Arama çalışmaları 14. günde de devam ediyor.

Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi saniyede 250 metreküpe çıkartılırken, 3 günde toplamda 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenildi.