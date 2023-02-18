Münih'te toplanan emperyalizm konferansı protesto edildi

17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterilerle protesto edildi.

18 Şubat tarihinde saat 13:00'te Münih Barış Birliğinin başlangıç mitingi Stachus meydanında başladı. Bu yılki protesto gösterilerinin şiarı NATO'dan ve “militarist AB"den çıkmak şeklinde ifade edildi. Stachus meydanında konuşmalarla başlayan protesto gösterisi, yapılan yürüyüşün ardından Marienplatz meydanında konserler ve konuşmalarla son buldu.

Gösterilerde, alınan yoğun polis önlemleri dikkat çekti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü ile Yunanistan Komünist Partisi, “Emperyalist Rekabet Savaşları=Dünyanın yeniden paylaşımı=haklar arasında kan gölü” sloganının yer aldığı ortak bir pankartla yürüyüşe katıldı.

Alanda ve yürüyüş sırasında Türkiye Komünist Partisi üyeleri “NATO en az deprem kadar büyük bir tehdittir” başlıklı bildiriyi dağıttılar.