Münih'te Theodorakis anması: Ege'nin iki yakasında bir dostluk köprüsü

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaşamını yitiren dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis için NHKM-Münih ile Aktionskomitee-Kulturgruppe ortak çalışması olarak "Ege'nin iki yakasında bir dostluk köprüsü - Mikis Theodorakis" başlıklı bir anma gecesi düzenlendi. Münih EineWeltHaus’da iki dilli olarak düzenlenen etkinlikte, Türkçe ve Yunanca sunumlar eşliğinde izleyicilerle Mikis Theodorakis’in gençliğinden ölümüne kadar hayatından ve Yunanistan Komünist Partisi üyesi olarak yer aldığı sosyalizm mücadelesinden önemli kesitler aktarıldı.

Theodorakis’in bestelerinden oluşan ve “O Antonis” ve "Holokost hakkında yazılan en güzel müzik eseri" olarak bilinen "Mauthausen'in Ballad'ı” gibi eserlerinin yanı sıra Türkçe ve Yunanca şarkıların da canlı olarak seslendirildiği geceye hem Türkiyeli hem de Yunanistanlı katılımcıların ilgisi büyüktü. Anma etkinliğinin sonunda Theodorakis’in "Hayatımda en güçlü olduğum ve en güzel yıllarımı Yunanistan Komünist Partisi (KKE) saflarındayken yaşadım" dediği ve cenazesinin Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından kaldırılmasını istediği vasiyeti okundu.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılması planlanan etkinlik, pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelenmiş, onun yerine Youtube üzerinden online kaydı yayınlanmıştı.