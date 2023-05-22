Münih'te 'AKP'li sandık görevlisi sahte çıktı' iddiası

Almanya'nın Münih kentinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme sürecinin başlamasıyla birlikte, ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Kentteki bir sandıkta AKP'li sandık görevlisi H.E.'nin eşi S.E. yerine görev aldığı iddiası, seçimin ilk gününde bir kargaşanın fitilini ateşledi.

İsim uyuşmazlığı tespit edildikten sonra söz konusu sandıkta görev alan sandık başkanı tarafından gün başında yaptığı kimlik kontrolünde herhangi bir usulsüzlük olmadığı belirtildi. Ancak, komisyon üyesi tarafından yapılan sorgulamada, sandık başkanının, AKP adına görevli olan H.E.'yi konuyla alakalı uyardığı ortaya çıktı.

Seçim sürecindeki bu olay, şüphelerin ve soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Sandıkta görevli olan 5 farklı partiden müşahitlerin ifadelerine göre, sandık kurulu üyelerinin yanı sıra AKP'li sandık görevlisi H.E.'yi ziyaret eden aile üyeleri de görev listesindeki S.E. ismiyle uyuşmayan H.E. ismiyle hitap etmeyi sürdürdü. Bu durum, usulsüzlüğe dair ciddi bir şüphe uyandırdı.

Tutanak tutulma işlemi sırasında müşahitlerin dikkatini çeken tutarsızlıkların tespit edilmesinin ardından, AKP'li görevli H.E. kimliğini göstermeyi reddetti. Beyanın esas alınmasına karar kılan sandık kurulu, zarf sayım işleminin olağan şekilde devam etmesi gerektiğini belirtirken müşahitlerin görevlerini yapması engellendi. Buna ek olarak, bütün tutarsızlıklara rağmen kimlik kontrolünde herhangi bir usulsüzlük olmadığı yönünde tutanak tutuldu.

Sandık görevlilerinin ve seçim komisyonunun bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun hareket etmeleri, seçim sürecinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığı seçim ortamında yaşanan gelişmeler, seçim sürecinde şeffaflığın ve güvenin zedelendiği endişesini beraberinde getirdi.