Mukteda Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu’nun destekçileri tarafından abluka altında tutuluyor. Sadr Grubu’nun lideri Mukteda Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin Irak parlamentosunu basmasını Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi.

Mukteda Sadr, destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktararak, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.

'Harika bir fırsat'

Sadr söz konusu hareketin Irak’ın işgal edildiği günden bu yana Irak’ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyerek, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” dedi.

Sadr ayrıca, “Reform, demokrasi, yasa, bağımsızlık ve silahın devletten başka kimsenin elinde bulunmasını istemeyen özgür Irak halkı, hepiniz bir dönemeçten geçiyorsunuz ve hepiniz sorumlusununuz, ya ümmetler arasında yüce bir Irak ya da yolsuzlarla, açgözlülerin hüküm sürdüğü ve dış ellerin sağa sola savurduğu bir Irak seçin” ifadelerini kullandı.

Zincirli gösteri

Sadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu.

Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.

'Meşruiyete karşı darbe çağrısı'

Irak'ta Koordinasyon Grubu yöneticileri yayınladıkları ortak bildiride, Sadr’ın söz konusu açıklamasını “Meşruiyete karşı darbe çağrısı" olarak nitelendirdi.

Koordinasyon Grubu’nun Irak’ın yaşamakta olduğu bu kritik dönemde başta Sadr Grubu olmak üzere bütün tarafları diyaloga çağırdığı belirtilen bildiride, “Ama ne yazık ki artan bu gerilim halka, devlete ve kurumlarına, siyasi süreç, anayasa ve seçimlere karşı devrim aşamasına ulaştı” denildi. Irak halkının verdiği uzun ve zorlu kanlı mücadelenin sayesinde elde ettiği demokrasi sisteminin bütün Irak halkını temsil etmeyen tek bir siyasi tarafın destekçileri verilmesinin kabul edilemez olduğunu aktarılan bildiride, “Koordinasyon Grubu olarak, vatandaşın hakkını, devletin meşruiyeti ve siyasi süreci tüm gücümüzle savunmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, bütün bunların aksine yapılan her hangi bir eylem kırmızı çizgileri geçmek, iç barışı tehdit etmek ve yıllardır devleti yağmalayanlara kapıları açmak olarak kabul edeceğiz” denildi.

Protesto çağrısı

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu ise destekçilerine bugün Bağdat’taki Yeşil Bölge önünde toplanma çağırısında bulundu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gelişmeler “şüpheli bir darbe planı” olarak nitelendirilerek, “Devleti çalma, meşruiyetini hiçe sayma, yasal kurumlarına hakaret etmek ve demokrasi süreci yok etmek girişimlerine karşı herkesi akşam saat 17.00’de Yeşil Bölge girişinde bekliyoruz” denildi.

Meclis binası ikinci kez basıldı

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da da Yeşil Bölge’ye girerek parlamentoyu basmıştı.