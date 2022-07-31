Irak’ta resmi kurumlar tatil edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Salih’ten diyalog çağırısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih yaptığı açıklamada, “Şu an yaşadığımız krizi atlatmak için, ülkenin güvenliğini sağlayan iç barışı destekleyen vatandaşların menfaatine dayalı ulusal ve dürüst bir diyalogun yapılması gerekiyor” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih

Cumhurbaşkanı Salih açıklamasında, “Ülkenin durumu ve sabırlı halkımızın isteklerini yerine getirmek yolunda haksızlık ve yolsuzluğa son vermek için ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor ve bunu yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Birçok fedakarlığa katlanan Irak halkının, ülkede özgür bir yaşama sahip olması için bizden beklentileri var” ifadelerini kullandı.

Açık oturma eylemi

Öte yandan Sadr Grubu destekçilerinin Irak Meclisi binasında başlattıkları açık oturma eylemi devam ederken, Sadr Grubu’nun hasmı Koordinasyon Grubu’na bağlı Anayasal Meşruiyeti Savunma Gösterileri Hazırlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede diyaloğa fırsat vermek için yapılması planlanan gösterinin ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

Meclis baskınından bir kare.

Söz konusu kararın Koordinasyon Grubu yöneticileri, aşiret reisleri ve din adamlarının müdahalesi üzerine alındığı belirtilen açıklamada, “Ülkenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve diyaloğa fırsat tanımak için gösterileri erteleme kararı alındı” ifadelerine yer aldı.

Meclis askıya alındı

Irak Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığını duyurdu.

Sadr destekçileri parlamento binasını yine bastı.

Halbusi, çözümün diyalog olduğunu vurgulayarak, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi devlet kurumları ile protestocuları korumak için gereken tedbirleri almaya çağırdı.

Siyasi parti ve grup başkanlarını acil bir ulusal görüşme yapmaya çağıran Halbusi, devletin çıkarlarının üstün tutulması gerektiğini söyledi.

Irak Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Halbusi

'Diyalog kan akıtmaktan iyidir'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı’nda yaptığı konuşmasında, “Bu mübarek ve mukaddes ayda herkesi barış ve hoşgörüye davet ediyorum. Irak halkı birçok fedakarlıkta bulundu ve hiçbir zaman kin ve nefretten yana olmadı. Bütün siyasi tarafları diyalog masasında Irak halkı için bir araya gelmeye çağırıyorum. Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir.

Bütün tarafları sükunet, sabır ve mantığa sığınmaya çağıran el-Kazımi, “Çatışmaya sürüklenmeyelim, vatandaşları güvenlik güçleriyle çatışmamaya ve devletin kurumlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bu fitneyi önlemek için hepimiz birlikte çalışalım, bu fitne ateşinin herkesi yakacağının iyice bilinmesi gerekiyor” dedi.

Iraklıları işbirliğine çağıran el-Kazımi konuşmasında, “Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi uçuruma atmamak için işbirliğine, vicdanımız ve aklımıza sığınarak çalışmalıyız. Irak ve Iraklıların çıkarını düşünelim” ifadelerini kullandı.

125 kişinin yaralandı

Irak Sağlık Bakanlığı, baskın sırasında 100'ü sivil ve 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 125 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeşil Bölge baskını

Irak polisi Sadr destekçilerini püskürtmek için biber gazı ve ses bombaları kullandı. Ancak parlamentoya ulaşan göstericilerin sayısı artarken polis geri çekildi.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler, "daha fazla istikrarsızlığın başlangıcında endişelerini" dile getirdi ve taraflara tansiyonu düşürmeleri çağrısında bulundu.

BM'den yapılan açıklamada, “Devam eden tırmanış derinden endişe verici. Daha fazla şiddeti önlemek için aklın ve bilgeliğin sesi çok önemlidir" denildi.