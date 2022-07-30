Protestocular Irak parlamentosunu yeniden bastı

Binlerce protestocu bir haftada ikinci kez Irak parlamentosunun çevresini sardı. Şii din adamını Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinden oluşan protestocular, yeni hükümeti ve potansiyel başbakanını İran destekli olmakla suçluyor.

Irak Sağlık Bakanlığı, baskın sırasında 100'ü sivil ve 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 125 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak polisi Sadr destekçilerini püskürtmek için biber gazı ve ses bombaları kullandı. Ancak parlamentoya ulaşan göstericilerin sayısı artarken polis geri çekildi.

Hükümetin belirlenmesi için beklenen meclis oturumu gerçekleşmedi.

Sadr'ın çağrısı üzerine eylemciler Yeşil Bölge'yi sardı

Günün erken saatlerinde din adamı Mukteda es-Sadr'ın çağrılarına kulak veren göstericiler, Irak'ın resmi binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu yoğun güvenlik altındaki Yeşil Bölge'nin kapısına giden beton barikatları halatlarla yıktı.

Birçok protestocu, Aşure Günü vesilesiyle siyah giydi.

Sadr'ın partisi Haziran ayında hükümet kurma görüşmelerinden çıkarken, İran'a daha yakın Şii partilerin ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi ihtiyaç duyduğu çoğunluğu kazanmış oldu.

Çarşamba günü, Koordinasyon Çerçevesi'nin Muhammed el-Sudani'yi başbakan adayı olarak göstermesinin ardından Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmıştı.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler, "daha fazla istikrarsızlığın başlangıcında endişelerini" dile getirdi ve Iraklı liderlere tansiyonu düşürmeleri çağrısında bulundu. BM'den yapılan açıklamada, “Devam eden tırmanış derinden endişe verici. Daha fazla şiddeti önlemek için aklın ve bilgeliğin sesi çok önemlidir" denildi.