'Müjde' haberleri arasında TPAO'nun doğalgaz üretimi azaldı

Her seçim döneminde ilan edilen doğalgaz "müjdeleri" Sayıştay'ın raporuyla suya düştü.

Sayıştay'ın 2021 yılı hesaplarını incelediği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğalgaz üretiminin 4 yıldan bu yana aralıksız olarak azaldığı ortaya çıktı.

Sayıştay ayrıca TPAO'nun denizlerde sondaj yapma faaliyetinin ana statüye aykırı olduğunu bildirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Sayıştay raporunda, 2018'de 404 milyon metreküp (m3) doğalgaz üreten TPAO'nun üretiminin her yıl düşerek 2021'de 312 milyon m3'e kadar gerilediği bildirildi.

Son iki yılda doğalgaz üretiminin 61 milyon m3 azaldığı, bunun da yüzde 16'lık bir kayba karşılık geldiği ifade edilen raporda, doğalgaz satışlarının da son 4 yıl boyunca sürekli azaldığı, son iki yıldaki azalışın 48 milyon m3'e ulaştığı belirtildi.

Ham petrol üretimi arttı

Doğalgazdaki üretim düşüşüne karşılık TPAO'nun ham petrol üretimi ise aynı dönemde artış gösterdi.

2018'de 1,8 milyon bin ton ham petrol üreten TPAO, bu üretimi, takip eden yıllarda artırarak 2021'de 2,6 milyon bin tona kadar çıkardı.

Denizde arama görevi yok

Sayıştay, 2017'de ana statüsünde yapılan değişiklikle TPAO'nun denizlerde sondaj faaliyetlerinin sona erdiğini, TPAO'nun sahibi olduğu 4 derin deniz sondaj gemisiyle yaptığı faaliyetlerin ana statüsüne uygun olmadığını tespit etti.

TPAO ile TPIC arasında yapılan protokol kapsamında, gemiler ve deniz faaliyetlerinin tamamen TPIC'e devredilmesi gerektiğini vurgulayan Sayıştay, bu konuda herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını tespit etti.