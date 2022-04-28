Müjde Ar: Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz

Sanatçı Müjde Ar, Gezi Davası'nda verilen hukuksuz kararlara tepki gösterdi.

Halk TV'de Can Coşkun ile Haber Masası'na konuşan Ar, "Kararın açıklandığı gece biz eşimle beş dakika nefes alamadık. Daha önce beraat etmiş arkadaşlarımız 18 yıl ceza almıştı. Dilimiz tutuldu, hareketsiz kaldık" dedi.

Yargının bağımsız olmadığını bildiklerini dile getiren Ar, "Eşimle ben, Osman Kavala'nın korku atmosferini canlı tutmak için seçime kadar tutulacağını düşünüyorduk ama bu sonuçla gerçekten şoke olduk. Aslında bu karar Kavala'nın idam kararıdır. 12 Eylül'deki 'Asmayalım da besleyelim mi' kafasıdır. Taksim Dayanışması'nın da yargısız infazıdır. Toplumun demokrasiyi savunan muhalif kesimleri seslerini çıkarmasın diye ölümle korkutuluyor. Haklarında hiçbir somut delil olmayan suçsuz insanlar kuytu hücrelere tıkılacak, hapislerde çürüyecek ve bizimde vicdanlarımız uyuyacak öyle mi? Yok böyle bir şey" diye konuştu.

Yaptıkları açıklanayı hatırlatan Ar, "Metinde de belirttiğimiz üzere bu hukuksuzluğun karşısında Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz. Vicdanlı insanları da bu duruşa davet ediyoruz. Bizler, sinemacılar, kadınlar ve laik cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz. Bu noktada umudumuzu da asla kaybetmeyeceğiz. Cezaevindeki arkadaşlarımız yalnız değildir, onlarla birlikteyiz. Bu günler geçecek, gönlümüzü ferah tutalım yeter ki direncimizi kaybetmeyelim" ifadesini kullandı.