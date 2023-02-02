Muhtarların İmamoğlu ziyaretine kaymakamlık engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulunmak isteyen muhtarlara engel çıkarıldığı belirtildi.

Önce İçişleri Bakanlığı, sonra İstanbul Valiliği son olarak da Kaymakamlıklar Saraçhane’deki buluşmaya denk gelecek şekilde, katılımının zorunlu olduğu ayrı bir toplantı duyurusu yaptı.

Oda TV’de yer alan habere göre, yargılandığı davada ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de ziyaret etmeye hazırlanan muhtarlara kaymakamlıklardan resmi yazı gönderildi.

'Toplantıya gelmemek vazifeden kaçma sayılır'

2023’ün ilk ayının son gününde gönderilen yazıda 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirileceği, il idaresi kanunun 24. Maddesi gereği toplantıya katılımın zorunlu olduğu belirtildi. Aynı kanunun 40. Maddesine de atıf yapılarak “ Toplantı için yapılan çağrıya gelmemek, vazifeden kaçma sayılır” denildi. 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’de tüm ilçelerde toplantı duyurusu yapıldı.

Muhtarlara, belirtilen merkezlerdeki toplantılara geleceksiniz mesajı gönderilince, bugün gerçekleşmesi planlanan Saraçhane ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.