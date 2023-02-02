'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu uyardığı' iddia edilmişti: 'Hayal gücü yüksek biri herhalde'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak uyardığı iddiasını yalanladı.

Türktime yazarı Talat Atilla, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu arayarak uyardığını öne sürmüştü. Yazdıklarının bir kulis değil, bilgi olduğunu savunan Atilla, "Kılıçdaroğlu tüm bu reflekslerine rağmen üst üste biriken verilere dayanamayarak kısa süre önce telefonla Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendine bile sürpriz yaptı!" ifadesini kullanmıştı.

Kısa Dalga'dan Yavuz Karamahmutoğlu'nun İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "Bir kere o tarz ifade, sayın genel başkanın tarzı değil" görüşü dile getirildi. Kaynak, "Hayal gücü yüksek biri herhalde" yorumunda bulunurken, "kesinlikle böyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.