'Kılıçdaroğlu dayanamadı, İmamoğlu'nu arayıp uyardı' iddiası: 'Ona göre davran...'

Timetürk yazarı gazeteci Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak uyardığını öne sürdü.

Yazdıklarının bir kulis değil, bilgi olgunu öne süren Atilla, şu iddiaları dile getirdi:

"Kılıçdaroğlu tüm bu reflekslerine rağmen üst üste biriken verilere dayanamayarak kısa süre önce telefonla Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendine bile sürpriz yaptı!

Kısa bir hal-hatırdan sonra ciddi bir tonlamayla "Bak Ekrem Bey, CHP'siz kendini savunamazsın. CHP gölgesi olmadan kimlerin ne hale geldiğini görüyorsun. Ona göre davran! " dedi.

Yazdıklarım kulis değil, bilgi.

Bu görüşmede sadece İmamoğlu'nun ne yanıt verdiğini bilmiyorum ama gelişmelerden anladığım, bu konuşmada İmamoğlu'nun Kemal Beye hak verdiği, aradan bir kaç gün geçtikten sonra kafasının yine karıştığı yönünde...

İmamoğlu, önündeki seçeneklerden ziyade, seçeneklerinin zamanının daraldığını biliyor!

Ya, önce duman...

Sonra bacasını gördüğü gemiye binerek büyük risk alacak!

Ya da gemide tayfa olacak!

İleride gemi kaptanı olma ihtimali azalsa da var ama... Kılıçdaroğlu'nun gücü yeterse buna müsade etmeyeceğini düşünüyorum!"