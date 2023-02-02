HDP'nin aday planı belli oldu: Önce isim açıklanacak, sonra çekmeyi değerlendirecek

HDP kaynakları, Millet İttifakı'nın 13 Şubat’ta açıklayacağı aday gündeminden önce kendi adaylarını açıklamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı adayı olabilecekler için liste yapan HDP, önerilen isimlerle de bire bir görüşmeler yapıyor.

Halktv'den Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Kışanak dışında da cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan isimler var ancak partililer, öncelikli olarak “kadın aday” üzerinde duruyor. HDP’liler, ismi geçen aday adaylarının hepsinin partili olduğunu; adaylık konusunda basına yansıyan Rıza Türmen’in ise hiç konuşulmadığını dolayısıyla gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Peki Millet İttifakı ile müzakere kapıları kapandı mı? HDP’li kaynakların yanıtı ‘hayır.’ HDP adayını önceden belirlese bile Millet İttifakı’nın adayına ve uzlaşı arayışına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. HDP’liler, uzlaşı isteği geldiği takdirde, “Adayımızı çekebiliriz” sinyali verdi.